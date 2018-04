Neues Postangebot in der Infostelle Silvaplana

Das genaue Eröffnungsdatum und Angebot der neuen Filiale mit Partner wird der Bevölkerung rechtzeitig bekannt gegeben. Das Angebot der neuen Filiale umfasst die täglich nachgefragten Postgeschäfte rund um Briefe und Pakete sowie Einzahlungen und den Bezug von Bargeld. Im November findet auch das Postfachangebot einen neuen Platz.

Gemäss einer Medienmitteilung bewährt sich das Modell bereits an über 900 Standorten in der Schweiz. So auch in Champfèr, wo bereits seit einigen Jahren eine Filiale mit Partner in Betrieb ist.

Foto: Die Post