Neues Regionalzentrum für das Oberengadin und das Bergell

Die Schaffung eines Verwaltungszentrums in Samedan ist Teil der seit 2006 vom Kanton verfolgten kantonalen Immobilienstrategie. Sie sieht über den ganzen Kanton verteilt die Bildung von insgesamt neun starken regionalen Zentren vor. Sechs regionale Verwaltungszentren in Davos, Ilanz, Landquart, Roveredo, Scuol und Thusis sind bereits in Betrieb – ausstehend sind nebst Chur, wo sich die erste Etappe des Verwaltungszentrum «sinergia» im Bau befindet, noch Regionalzentren in Samedan und Poschiavo.

In einem nächsten Schritt sollen in Samedan die heute auf 13 Standorte verteilten Arbeitsplätze in einem Neubau auf dem jetzigen RhB-Areal untergebracht werden. Der Kanton unterzeichnet dazu mit der RhB einen Vorvertrag zum Landerwerb. Im Rahmen einer vorgängigen Standortevaluation schnitt dieses unmittelbar beim Bahnhof liegende Grundstück am besten ab. Mit 120 Arbeitsplätzen wird Samedan nach Chur das zweitgrösste Regionalzentrum des Kantons werden. Damit können die Verwaltungsarbeit gemäss einer Mitteilung der Standeskanzlei effizienter organisiert und die Raumkosten nachhaltig gesenkt werden.