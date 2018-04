Poschiavo: Fussgängerin angefahren und verletzt

Am Sonntag kurz vor 12 Uhr fuhr ein 44-jähriger Automobilist über die Hauptstrasse H29 von San Antonio kommend in Richtung Berninapass. In einem Engpass in Poschiavo musste der Mann, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wegen einem entgegenkommenden Gesellschaftswagen sein Auto rückwärts manövrieren. Dabei übersah er eine Fussgängerin, die zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Auto die Strasse überqueren wollte. Die 73-jährige Frau wurde vom langsam fahrenden Auto touchiert und stürzte. Durch den Sturz wurde sie an der Schulter verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital Poschiavo eingeliefert werden.

Polzeimeldung: Kantonspolizei Graubünden