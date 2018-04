Rasch Klarheit schaffen

Höhere Preise, Strukturerhaltung, geringere Innovationsanreize: Submissionsabreden schaden der Wirtschaft. Sie sind ohne Wenn und Aber zu verurteilen, und die Fehlbaren müssen die Konsequenzen tragen.

Die von der Weko seit dem letzten Sommer aufgedeckten Preisabsprachen in Südbünden haben eine wirtschaftliche und eine politische Komponente. Klar, dass in einem Wahljahr vor allem die politische im Fokus der Öffentlichkeit steht. Nur: Letztlich liegt es an den Wählerinnen und Wählern, am 10. Juni über die Glaubwürdigkeit von Kandidaten zu entscheiden, die in den Verfahren involviert sein könnten.

Mittel- und längerfristig viel entscheidender sind die wirtschaftlichen Auswirkungen. Zum einen auf die Baubranche. Die von der Weko im jetzt vorliegenden Fall verhängten Sanktionen von 7,5 Millionen Franken sind nur die Spitze des Eisberges. Bedrohlicher sind die Schadenersatzforderungen, die von der öffentlichen Hand oder von Privaten auf die Baumeister zukommen dürften. Diese könnten das eine oder andere Unternehmen zu Fall bringen. Zudem sind zwei weitere Entscheide der Weko offen.

Zum anderen auf die Auftraggeber. Die öffentliche Hand und Private sind offenbar um Millionen betrogen worden. Das schmerzt materiell. Und es dürfte das Vertrauen in die Baubranche nachhaltig zerstört haben.

Trotzdem muss dieses Vertrauen wiederhergestellt werden. Und das gelingt nur, wenn jetzt rasch Klarheit geschaffen wird. Über 5000 Angestellte verdienen im Kanton Graubünden bei verschiedensten Baufirmen ihren Lohn. Viele dieser Firmen und ihre Mitarbeiter sind nicht in die Preisabsprachen involviert. Sie dürfen nicht unter den Verfehlungen der schwarzen Schafe in der Branche leiden. Klarheit aber braucht es auch, um das durch die Baukartelle stark ramponierte Image des Kantons wieder nachhaltig zu verbessern. «Zukunft schaffen – Bündner Baumeister» lautet der Slogan des GBV. Nicht zuletzt am Dachverbandes ist es zu beweisen, dass dieser Slogan mehr ist als eine Worthülse.

Autor: Reto Stifel

Foto: Jon Duschletta