Samnaun: Festnahmen nach Raubüberfall auf Bijouterie

Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, bestätigte am Mittwoch gemäss der Nachrichtenagentur sda Medienberichte auf Online-Portalen, wonach es im Zusammenhang mit dem Raubüberfall in Samnaun-Dorf zu mehreren Festnahmen gekommen ist. Die mutmasslichen Täter seien in der Talschaft Samnaun verhaftet worden. Weitere Angaben wollte die Polizei vorerst nicht machen.

Die Polizei hatte nach dem Überfall auf das Uhren- und Schmuckgeschäft am Dienstag um die Mittagszeit eine Grossfahndung unter Beizug des Grenzwachtkorps ausgelöst. Zudem wurden Bilder eines Täters während des Überfalls publiziert, aufgenommen von einer Überwachungskamera.

Beim Raubüberfall machten die mutmasslich fünf Täter eine Beute im Wert von über einer Million Franken. Ein beträchtlicher Teil des Deliktsgutes konnte bei den serbischen und bosnischen Männern festgestellt werden. Eine Person ist noch flüchtig. Zeugen melden sich bitte beim Polizeiposten Scuol, Telefon 081 257 66 00.