Bisher war das Silser Kulturengagement mit einem Satz in der Gemeindeverfassung verankert. Das soll sich nun ändern: Ein neues Gesetz regelt in zwölf Artikeln wesentliche Aspekte der lokalen Kulturförderung. Das letzte Wort hierzu hat bald der Souverän. Mehr hierzu in der EP/PL vom 17. April.