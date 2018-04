Silvaplana: Brandgefahr nach Selbstunfall

Die Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden:

Am Donnerstag kurz nach 21.00 Uhr fuhr der 46-jährige Automobilist über die Hauptstrasse H3a von Bivio kommend in Richtung Silvaplana. Auf dem geraden Strassenabschnitt bei der Örtlichkeit La Veduta überholte der Mann ein anderes Fahrzeug. In der darauf folgenden Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern, kollidierte mit der linksseitigen Strassenböschung und kam auf einem angrenzenden Kiesplatz zum Stillstand. Der Lenker begab sich mit einer Drittperson selbständig zur Kontrolle ins Spital nach Samedan. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr des total beschädigten Elektrofahrzeuges wurde die Strassenrettung Trais Lajs aufgeboten. Diese unterstützte mit dreizehn Einsatzkräften die Bergung und den Abtransport des Elektroautos.