So viele Regelungen wie Gemeinden

Verschiedene Engadiner Gemeinden haben bereits kommunale Zweitwohnungsgesetze erlassen. In Samedan und Celerina hingegen kommen diese erst nächste Woche vor die Gemeindeversammlung. Ein Vergleich der einzelnen Gesetze gestaltet sich schwierig, von einer einheitlichen Lösung – beispielsweise für die Region Maloja – kann nicht die Rede sein. Das ist laut Bruno Maranta vom Departement für Volkswirtschaft und Soziales auch weder nötig noch sinnvoll. «Die Autonomie der Gemeinden im Bereich der Zweitwoh‧nungen hat sich bewährt», sagt er. Die Gemeinden hätten die Thematik der Zweitwohnungen bereits viele Jahre vor der Zweitwohnungsinitiative angepackt. Da habe es teils auch regionale Lösungen gegeben.

Der Umgang mit Erstwohnungen

Ein Beispiel soll zeigen, wie unterschiedlich die Gemeinden mit der Möglichkeit umgehen, restriktivere Bestimmungen einzuführen, als dies das nationale Zweitwohnungsgesetz (ZWG) vorschreibt. Sogenannte altrechtliche Wohnungen, Wohnungen also, die gemäss kommunalem Recht vor dem Abstimmungsdatum am 11. März 2012 als Erstwohnungen definiert worden sind, sind gemäss ZWG in der Nutzung grundsätzlich frei, können also auch als Zweitwohnungen genutzt werden. Während sich verschie‧dene Gemein‧den auf die Regelung im Bundesgesetz abstützen, erlassen andere strengere Vorgaben. In Sils und Celerina beispielsweise ist das erst nach 20 Jahren effektiver Nutzung möglich, im Bergell nach 15 Jahren.

Samedan will ganz auf eine zeitliche Einschränkung verzichten mit der Begründung, dass nur rund ein Fünftel der bestehenden 355 kommunalen Hauptwohnungen weniger als zehn Jahre alt sind. Dass damit einer Umnutzung Tür und Tor geöffnet wird, denkt Gemeindepräsident Jon Fadri Huder jedoch nicht. «Wir gehen davon aus, dass die Eigentümer zum heutigen Zeitpunkt die Wohnung auch weiterhin als Erstwohnung nutzen werden», sagt er.

Verschiedene Ansätze

Auch in der Frage, ob bei der Entlassung aus der Erstwohnungspflicht eine Abgabe fällig wird, unterscheiden sich die genannten Gemeinden. Celerina will darauf verzichten, Samedan, Sils und Bregaglia wollen diese verlangen. Nach unterschiedlichen Ansätzen und Verwendungszwecken, allerdings. Anders als Samedan (20 Prozent des Neuwertes der letzten amtlichen Schätzung) will Sils den Abgabesatz jährlich an der Budgetversammlung für das Folgejahr festlegen.

Er beträgt zwischen 2,5 und 7,5 Prozent auf den amtlichen Verkehrswert. In der Gemeinde Bregaglia wiederum wird eine Zweitwohnungsabgabe fällig. Während die Einnahmen im Bergell dem Erhalt der Gemeindeinfrastruktur zugutekommen, sollen in Sils die Mittel zur Förderung des Tourismus oder touristischer Infrastrukturanlagen eingesetzt werden. In Samedan ist die Abgabe nicht zweckgebunden.

Eines zeigt sich bei einem Blick auf die verschiedenen kommunalen Zweitwohnungsgesetze: Im Engadin machen verschiedene Gemeinden von der Möglichkeit Gebrauch, strengere Bestim‧mungen als im Bundesgesetz vorge‧sehen, zu erlassen. Mehr zu diesem Thema und zur Frage, ob die Erstwohnungspflicht umgangen wird, steht in der gedruckten Ausgabe vom 12. April.

Autor: Reto Stifel

Archivfoto: Marie-Claire Jur