200 Jäger und Jägerinnen, darunter 30 Südbündner, treten am Corvatsch zu einem Spektakel besonderern Kalibers an. Vom 5. bis 7. April heisst es an der 8. Jäger-Ski-WM Konzentration, Ziel anvisieren und Schuss! Die WM findet zum 3. Mal im Engadin statt.