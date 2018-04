St. Moritz: Lenker von Quad nach Streifkollision verletzt

Der 18-jährige Lenker fuhr am Mittwoch gegen 18.00 Uhr mit dem Quad über die Via Somplaz von St. Moritz kommend in Richtung Champfèr. In einer Rechtskurve kam das Kleinmotorfahrzeug ins Schleudern und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und der Lenker schlug mit dem Kopfbahn auf der Fahrbahn auf. Obschon er einen Helm trug, verlor der junge Mann das Bewusstsein. Die Ambulanz brachte den Leichtverletzten ins Spital nach Samedan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.