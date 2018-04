St. Moritz wieder ohne Kino

Im August 2016 lief der letzte Abspann im Ciné Scala an der St. Moritz Via Maistra. Gianni Bibbia betrieb seither im Hotel Reine Victoria ein provisorisches Kino. Jetzt ist auch dort Schluss. Gemäss Gianni Bibbia werden nur noch einzelne Filme gezeigt. Am 22. April anlässlich des Earth Day (14.00 und 20.30 Uhr, freier Eintritt) und am 14. und 30. Juni ein Segantini-Film (jeweils 20.30 Uhr). «Danach werde ich das Equipment ausräumen.» Dass ein Kinobetrieb mit nur gut 90 Vorführ-Tagen pro Jahr schwierig ist, war bereits anlässlich der GV des Cinefilm-Vereins gesagt worden: Die Einritte blieben unter den Erwartungen, die Akquise von Werbung war nicht möglich, Beiträge von der Filmförderung gab es keine. Anstatt der benötigten 30 Personen pro Vorstellung, waren es häufig nur gerade eine Handvoll. Gemäss Bibbia wird nun mit der Gemeinde intensiv nach einer dauerhaften Lösung gesucht.

Autor: Reto Stifel

Archivfoto: Marie-Claire Jur