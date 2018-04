Zernez müda appartgnentscha turistica

La proposta our dal ravuogl da la radunanza cumünala da provar l'uschè nomna «Alleingang» nun ha chattà cun 65:156 vuschs ingüna majorità. Zernez vaiva da decider a reguard l'appartgnentscha turistica pervi cha'l cumün fusiunà d'eira cullas fracziuns Zernez e Brail commember da la destinaziun turistica da l'Engiadin'Ota ESTM AG e cullas fracziuns Susch e Lavin commember da la destinaziun turistica da l'Engiadina Bassa, la TESSVM AG. Il contrat nouv ha üna dürada da quatter ons. Cun 144:41 vuschs ha il suveran in seguit eir fat bun la dumonda da princip per la cumpra d'aczias da la TESSVM AG. Il cumün da Zernez survain eir ün sez i'l cussagl administrativ da la DMO.

Implü es gnü fat bun ün credit da s-chars desch milliuns francs pella sanaziun ed il ingrondimaint da la chasa da scoula a Zernez cun be quatter abstenziuns. La chasa da scoula vain sanada ed ingrondida dürant ils prossems quatter ons.

Daplü illa «Posta Ladina» da sonda, 28 avrigl.