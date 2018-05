Ausserordentlicher Konkursverwalter

Wie am Mittwoch weiter bekannt wurde, haben 80 der 140 Mitarbeiter wieder eine Stelle gefunden. Zu den Aufgaben, die die Drittfirma, die Girschweiler Partner in Stäfa unter anderem zu erledigen hat, sind die Verwertung der Grundstücke und der vielen Geräte und Baumaschinen. Auch müssen die offenen Baustellen der Pitsch AG sauber abgerechnet und an neue Firmen übergeben werden.

Autor: Reto Stifel

Foto: Jon Duschletta