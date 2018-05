Baufirma zieht gegen Weko-Entscheid vor Gericht

Die Unterengadiner Baufirmen Bezzola Denoth AG und die Foffa Conrad AG ziehen fristgerecht die ihrer Meinung nach existenzbedrohende und unverhältnismässig hohe Busse von fünf Millionen Franken der WEKO ans Bundesverwaltungsgericht weiter. Begründet wird dieser Schritt nach genauem Studium des WEKO Urteils unter anderem auch zum Schutz der vielen Arbeitsplätze im Unterengadin. Das schreiben die Unternehmungen am Donnerstag in einer Mitteilung.

Die in der Zeit zwischen 2008 und 2012 zuständigen Unternehmer würden nach wie vor zu den begangenen Fehlern stehen und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Sie bedauern die Vorkommnisse und bitten die Betroffenen um Entschuldigung. Deshalb hatten sie bei der WEKO auch eine Selbstanzeige eingereicht und von Beginn weg mit der Wettbewerbskommission transparent zusammengearbeitet, so die Mitteilung.

Trotzdem kommen nun die Verwaltungsräte der beiden Baufirmen zum Schluss, dass der Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden muss. Sie begründen den Schritt damit, dass die vorliegenden Zahlen und Fakten ihrer Auffassung nach eine andere Sprache sprechen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet sei die von der WEKO verhängte Busse über fünf Millionen Franken unverhältnismässig und würde die beiden Bauunternehmen an den Rand ihrer Existenz bringen. Dies ist nicht zuletzt ein wichtiger Grundsatz der Weko selbst und dürfe durch eine Sanktion nicht verletzten werden, so die Bauunternehmungen. Im Weiteren seien rechtliche Grundsätze wie genügende «Begründungspflicht» und «im Zweifel für den Angeklagten» oder «nicht zweimal für das gleiche Delikt gebüsst zu werden» wiederholt verletzt worden.

Wie schwierig die Baubranche ist, würden die Konkurse in den letzten Jahren und in unmittelbarer Vergangenheit zeigen. Nicht umsonst haben Bauunternehmen seit Jahrzehnten ein schlechtes Branchenrating bei den Banken. Die vorliegenden Zahlen würden zeigen, dass dies auch in der damaligen Zeit im Unterengadin nicht anders war. Nicht zuletzt werde das Urteil weitergezogen, um die heutigen Arbeitsplätze in der von der Zweitwohnungsinitiative gebeutelten Region zu schützen. Weiter wird darauf hingewiesen, dass die zahlreichen Mitarbeiter am damaligen Vergehen keine Schuld tragen würden. (pd)