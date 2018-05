Ein Ja für mehr Transparenz

Die Gemeindepräsidenten der Region Maloja sind durchaus für Anregungen aus der Bevölkerung offen, und sie sind bereit, einmal gefasste Beschlüsse zu überdenken. Das zeigt sich zum einen darin, dass die Förderung von Kultur Aufgabe der Region werden soll. Das Anliegen einer entsprechenden Volksinitiative ist rasch aufgenommen und umgesetzt worden. Zum anderen hat in Sachen Öffentlichkeitsarbeit ein Umdenken stattgefunden. Dass die Präsidentenkonferenz öffentlich werden soll, ist richtig.

Erstens wird dadurch die Tätigkeit der Behörde für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nachvollziehbar. So spannend wie das Resultat einer Diskussion, ist der Weg, wie es zu einem Entscheid kommt. Wer bringt welche Argumente ein, welche abweichenden Meinungen gibt es, wie stimmen die Parteien? Das will der Bürger wissen, schliesslich wählt er die Amtsträger. Zweitens ermöglichen öffentliche Sitzungen erst die Arbeit der Medienschaffenden als vierte Gewalt in diesem Staat. Mit Medienmitteilungen wird nur das gesagt, was aus Behördensicht gesagt werden soll. Kann der Journalist hingegen vor Ort eine Debatte mitverfolgen, liegt es an ihm, die für die Öffentlichkeit relevanten Themen aufzugreifen, die richtigen Fragen zu stellen respektive Schlüsse zu ziehen. Drittens schliesslich fördert transparentes Politisieren auch das Interesse und das Engagement der Bevölkerung für ihre Region.

So begrüssenswert die von den Oberengadiner Gemeindepräsidenten angestrebte Öffnung auch ist: Das Ziel einer möglichst umfassenden Transparenz in der Region ist mit einem Ja zur Vorlage noch nicht erreicht. Mit der Zuteilung von wichtigen Aufgaben auf neue Trägerschaften werden diese dem öffentlichen Diskurs entzogen. Ein Beispiel: Das von der öffentlichen Hand wesentlich mitfinanzierte Spital als grösster Arbeitgeber der Region steht seit dem 1. Januar unter dem Dach der privatrechtlichen Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Wie diese beispielsweise über die Rechnung und das Budget informiert, liegt alleine im Ermessen der Stiftungsverantwortlichen. Gleich ist es bei der Engadin St. Moritz Tourismus AG oder bei der Infra Regionalflughafen Samedan.

Ein klares Ja zur Vorlage am 10. Juni ist darum ein wichtiges Zeichen für mehr Transparenz – hoffentlich bald auch bei den neuen Trägerschaften.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.shutterstock.com/Anna-Mari Vest