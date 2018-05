Ils Sonchs nu güdan adüna

Passà ils Sonchs, passà las festas. Quist proverbi vala plütost per las festas intuorn Nadal e Büman e sgüra na pels Sonchs da glatsch. Quels pisseran cuntschaintamaing per temperaturas plü fraidas. Pür cur cha la Sofia (als 15 mai) es passada, s’esa propcha sgür da la dschetta e la braïna. Pür lura cumainza eir in üert la prümavaira. Però ils Sonchs da glatsch nun as tegnan vi da las datas. Quels pon as muossar eir plü tard i’l mais da mai. Chi cha’ls Sonchs da glatsch sun e perche ch’els as muossan minch’on da nouv as poja leger illa part rumantscha da quist’ediziun. Là quinta eir ün giardinier sch’el craja als Sonchs da glatsch o brich.

Na propcha ils Sonchs da glatsch, ma plütost ün ventin fraid badan eir ils politikers chantunals in elecziun. Invezza da fats concrets e bravüras politicas, domineschan displaschaivelmaing las istorgias intuorn las cunvegnas da predschs illa branscha da fabrica las elecziuns chantunalas. Guardain scha ün oter proverbi da sonchs varà radschun: Privel passà, sonch invlidà. Baincler cha quist proverbi ha vairamaing ün’otra significaziun. Però in il vair sen dal pled, varà eir quel üna pitschna vardà.

Ma laschaina quistas inscenaziuns e bandunain la cumedgia politica. Sepulin las fraidüras e tuornain in cuntradas plü chodas intuorn il cour. In dumengia, ils 13 mai es nempe il di da la mamma. Adonta cha quist di vain comercialisà in tuot las manieras, vala la paina da tour temp, da reflettar e d’ingrazchar per tuot quai cha nossas mammas han fat e fan per nus. Eir scha quai nu vess vairamaing da capitar be üna jada l’on, esa opportun da s’inclinar vers lur gronda prestaziun. Savais però, cha la tradiziun dal di da la mamma vain – sco bler oter – eir da l’America. Ann Maria Reeves Jarvis ha organisà als 12 mai 1907 il prüm di in memoria da sia mamma chi d’eira morta ün on avant. Ella ha scumparti 500 neglas albas a mammas davant la baselgia per muossar l’amur per sia mamma. Per ün grazcha fich nun esa perquai mai massa tard. Independent da tuot ils sonchs, esa il meglder da far quai subit ed in temps da vita.

Columna: Nicolo Bass