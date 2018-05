Kandelaber umgefahren, Meldepflicht verletzt

Die Polizeimeldung im Wortlaut:

Am Mittwoch um 13.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen beschädigten Kandelaber auf der Via Foppas in Surlej. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Beschädigung am Mittwochnachmittag zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr zugetragen haben muss. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Personen, die Angaben im Zusammenhang mit dieser Beschädigung machen können, melden sich bitte beim Verkehrsstützpunkt Silvaplana (Telefon 081 257 77 50).