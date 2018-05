Morgenmuffel - ja oder nein?

In der Forschung wird von zwei unterschiedlichen Schlaftypen gesprochen: Den Lerchen, die bereits bei Morgengrauen putzmunter sind und den Eulen, die problemlos bis in die Nacht aktiv sein können. Ich bin diesbezüglich eine Eule. Wer mich morgens vor neun Uhr weckt, muss mindestens mit einem bösen Blick oder gar mit morgendlichem Unfrieden rechnen. So mussten mir meine Eltern als Kind die Bettdecke wegnehmen, wenn sie mich erfolgreich zum Aufstehen bewegen wollten. Meine Mama erfand deshalb ein fröhliches Kinderlied, das sie mir beim Morgengrauen jeweils vorsang, um mich «sanft» aus meinen Träumen zu holen.

Mit den Jahren habe ich eine eigene Strategie entwickelt. Ich stelle den Wecker ans andere Ende des Zimmers, um nicht einfach auf «Snooze» drücken zu können. Ich habe zudem festgestellt, je schriller der Weckton, desto eher stehe ich auf, weil mich der Klingelton auf Dauer nervt.

Bei Betreten des Büros schaffe ich es mittlerweile meistens auch ein «Guten Morgen» über meine Lippen zu bringen und dabei zu lächeln. Selbst wenn ich das Gefühl habe, der grösste Morgenmuffel des Engadins zu sein, gibt es einige Menschen, die mir auf dem Weg ins Büro begegnen, die meiner Meinung nach frühmorgens eine noch üblere Laune an den Tag legen. Ihnen gelingt es nicht mal annähernd, freundlich zu sein.

Mein persönlicher Grundsatz: Egal, wie schlecht gelaunt ich bin oder wie sehr ich mich über das frühe Aufstehen ärgere, ich grüsse alle mit einem «Guten Morgen» oder schenke ihnen zumindest ein Lächeln.

Denn meine Mitmenschen können ja nichts dafür, wenn ich mal wieder mit dem falschen Fuss aufgestanden bin.

Weil meine Redaktionskollegen bestreiten, dass ich morgenmuffelig bin, habe ich mich kurzerhand entschlossen, einen Online-Test auszufüllen. Glaubt man dem Test, gehöre ich nur zu 38 Prozent den Morgenmuffeln an.

Entweder ist der Test zu wenig seriös oder aber ich bin doch kein so grosser Morgenmuffel, wie ich bisher dachte.

PS-Autorin: Evelyn Priscilla Brunner

e.brunner@engadinerpost.ch