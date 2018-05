Samnaun Dorf: Einbruchversuch auf Bijouterie

Die Meldung der Kantonspolizei:

Die aus mutmasslich drei Personen bestehende Täterschaft versuchte am Freitag um 03.15 Uhr gewaltsam in die Bijouterie einzudringen. Dies misslang ihr und die Alarmanlage löste die Sirene aus. Die unbekannte Täterschaft richtete einen Sachschaden von über zehntausend Franken an und wurde bei ihrem Einbruchversuch von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit dieser Straftat dem Polizeiposten Scuol (Telefon 081 257 66 00) zu melden.