«Das Tippspiel ist sehr witzig»

Die Sportklasse des Hochalpinen Instituts Ftan hat einige grosse Sportlerkarrieren vorbereitet. Die Kompetenz liegt hauptsächlich im Wintersport; für junge Fussballtalente ist das HIF sicher nicht erste Wahl. Trotzdem lauft aktuell ein klassenübergreifendes Fussballprojekt am Hochalpinen Institut in Ftan: nämlich das WM-Tippspiel der «Engadiner Post/Posta Ladina». Die Direktorin des HIF, Elisabeth Steger Vogt, hat für die Teilnahme einen Tipp-Expertenstab mit neun Klassenvertretern von 13- bis 19-jährigen Schülern zusammenge‧stellt. «Es gibt kein arithmetisches Mittel, um die Resultate zu berechnen. Also mussten wir eigene Tendenzen auswerten und entsprechend tippen», sagt die Mittelschul-Direktorin. Bis heute leider mit mässigem Erfolg: Die HIF-Kickers liegen zum Redaktionsschluss mit 50 Punkten auf dem 265. Rang des WM-Tippspiels. Das richtige Resultat getippt haben Elisabeth Steger Vogt und ihr Team noch nie. Zudem schlägt ihr Tipp mit insgesamt acht Nullern zu Buche. Insgesamt fünf Punkte pro Spiel gab es bei den Partien Belgien gegen Panama und Uruguay gegen Saudi-Arabien. «Vielleicht müssen wir nun unsere Strategie analy‧sieren und aufgrund der bisherigen Resultate die bereits abgegebenen, eher konservativen Tipps etwas anpassen», sagt die Teamleaderin. Sie findet das Tippspiel der «Engadiner Post/Posta Ladina» sehr witzig und muss zugeben, «ohne dieses Spiel würde ich die Fussball-WM nicht so aufmerksam verfolgen.» Jeden Morgen liest sie zuerst die E-Mail der EP/PL mit der persönlichen Auswertung und dem aktuellen Spielstand. Für die interne Kommunikation im Expertenstab wurde sogar eine eigene Chat-Gruppe eingerichtet.

Die Direktorin des HIF hat aber nicht nur in der Schule das Sagen, sie will auch fussballerisch mitreden: Eher überrascht ist sie vom bisherigen Auftreten der Mannschaften aus Mexiko, Kroatien und natürlich der Schweiz im Spiel gegen Brasilien. Andere Erwartungen hatte sie von Deutschland. Aber so wie die deutsche Nationalmannschaft wollen auch die HIF-Kickers jetzt erst richtig durchstarten.

Text: Nicolo Bass