«Ich setze nun auf Uruguay»

«Das Ausscheiden von Deutschland hat sich eigentlich abgezeichnet», sagt Martin Aebli. Trotzdem: Gegen Deutschland hat er in allen drei Gruppenspielen nicht getippt. Die entsprechende Ausbeute sind magere drei Punkte. Weniger Vertrauen hatte der Gemeindepräsident von Pontresina und aktueller Standespräsident in die Schweizer Nationalmannschaft. Nur gerade gegen Costa Rica traute er den Schweizern einen Sieg zu. Die Ausbeute: Zwei Punkte. «Im Nachhinein ist man immer schlauer und hätte anders getippt», so Martin Aebli. Für einen BDP-Politiker zeigt Aebli sonst ein eher untypisches Tippverhalten. Von Analysen und Tendenzen hält Aebli nichts, er sieht sich eher als Risiko-Tippspieler. Zwar erzielt er dreimal einen Volltreffer mit dem richtigen Resultat und holt zudem mehrmals über fünf Punkte pro Spiel, andererseits schlagen aber auch zehn Nuller zu Buche. In der Rangliste liegt Martin Aebli im Mittelfeld. In der internen Promi-Wertung liegt der Politiker knapp hinter dem Sportler Gian-Marco Crameri auf dem zweiten Zwischenrang.

Martin Aebli findet das Tippspiel der «Engadiner Post/Posta Ladina» ziemlich spannend. Regelmässig beobachtet er die Resultate und vergleicht seine Punkte. Überrascht ist der Standespräsident von Kolumbien und insbesondere von Uruguay. Deswegen will er auch seinen WM-Tipp revidieren. «Ich hatte eigentlich auf Brasilien als Weltmeister getippt», so Aebli, «ich denke aber, Uruguay wird sehr weit kommen.» Aebli zählt auch England zum äusseren Kreis der Favoriten. Auch das Vertrauen in die Schweizer Nationalmannschaft ist gestiegen: «Das Spiel gegen Schweden wird sehr schwierig. Die Schweizer werden um einiges besser als gegen Costa Rica spielen müssen.» Die Leistung der deutschen Nationalmannschaft ist Aebli keine Zeile wert. Etwas enttäuscht ist er auch von der polnischen Elf: «Polen hätte ich wirklich etwas stärker erwartet», sagt Martin Aebli und freut sich auf die K.-o.-Runde, in der sich langsam die Spreu vom Weizen trennt und mittelmässige Leistungen nicht mehr genügen werden.

Text: Nicolo Bass