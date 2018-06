«Meine» Nummer 21

Irgendwie habe ich es an Weltmeister‧schaften oft mit den Goalies. Das Leiden mit den Brasilianern, die häufig keinen guten Torhüter hatten. Oder die Engländer, die regelmässig «Fliegenfänger» herausbrachten. 1978 war die erste WM, die ich – damals elfjährig, einigermassen bewusst wahrnahm. Und dabei fiel mir einer besonders auf: Ramón Quiroga, Goalie von Peru. Keine Ahnung, wieso ich ihn zu «meinem Helden» bestimmte. Aber ich bat meine Mutter innigst, die Rückennummer 21 auf ein Traineroberteil zu nähen (was sie denn auch tat). Dabei fiel Quiroga vor allem negativ auf. Er stand im Tor, als Peru gegen Argentinien 0:6 verlor. Die «Gauchos» brauchten einen Sieg mit vier Toren Differenz, um weiterzukommen. Die Rede war von einem erkauften Sieg, und es gab mehrere Indizien dafür: Darunter Quiroga, gebürtiger Argentinier, der sechsmal den Ball passieren liess – was sehr merkwürdig erschien. Quiroga hin oder her, Brasilien wird Weltmeister und Neymar mein neuer Held.

Weltmeister: Brasilien

Schweiz: Out in der Gruppenphase

Roger Metzger