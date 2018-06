Ökologisch - aber auch praktisch?

Nach Ankunft hiess es: einkaufen. Dass in Schweden im Gegensatz zur Schweiz weder Obst noch Gemüse abgewogen werden müssen, weil dies die Kassiererin übernimmt, wusste ich bereits. Auf der Suche nach Joghurts war ich dann aber überfordert. «Ich finde keine Joghurts», bat ich unseren Freund Enrico um Hilfe, bei dem wir zu Besuch waren. «Da ist doch eine grosse Auswahl – nature, mit Fruchtgeschmack, laktosefrei oder leicht säuerlich», wandte er erstaunt ein. Ich verstand die Welt nicht mehr, denn er zeigte auf genau die Tüten im Kühlregal, die für mich wie Milchtüten aussahen. «Das ist Milch», wandte ich ein. Woraufhin er erklärte, dass in Schweden alle Joghurts in einem Liter-Tetra-Pak verkauft werden. Denn durch diese hauptsächlich aus Karton hergestellten Tetra-Paks vermeiden die Schweden Unmengen von Plastikabfall. Dass dies aber keine praktische Lösung ist, stellte sich tags darauf beim Frühstück heraus. In diesen Tetra-Paks bleibt am Boden und im Deckel noch viel Joghurt übrig. Und umständlich wird es dann, wenn man versucht, den Plastikdeckel des Tetra-Paks vom gut befestigten Karton zu trennen. Bei mir mit dem Ergebnis, dass meine Hände von Joghurt verschmiert waren. Meine Quintessenz: womöglich eine umweltbewusste Verpackung, aber doch eher unpraktisch.