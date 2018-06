Allez les bleus

Fussball-WM, echt? Die ist schon wieder? Die war doch erst gerade. Fussball – mein Interesse an diesem Sport hält sich, gelinde gesagt, mehr als in Grenzen. Die letzte lebendige Erinnerung an eine Fussball-WM, die habe ich – Moment, ich muss es kurz googeln – genau, aus dem Jahr 2006. Eben, da war ich noch in Deutschland, und die WM fand dort statt. Überall fuhr man mit Deutschland-Fähnchen durch die Gegend, auch wenn Deutschland am Schluss nur – äh – Dritter wurde. Zumindest liess ich mich ansatzweise anstecken, weil wirklich jeder vor dem Fernseher sass und die WM anschaute. Selbst im Büro lief der Fernseher, wenn die deutsche Mannschaft spielte. Ich arbeitete damals in einer internatio‧nalen Anwalts‧kanz‧lei in München und selbst mein Chef, der superbeschäftige Partneranwalt, erfreute sich der Kicker Anblick. Für wen ich tippe? Für die Franzosen, ich bin frankophil. Oder die Brasilianer, die haben doch auch irgendwann mal verloren und so geweint! Denen würde ich es auch gönnen.

Weltmeister: Frankreich

Schweiz: Out im Achtelfinale

Birgit Eisenhut