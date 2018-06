Amo duos candidats per l’ultim sez

Fingià dumengia saira ha comunichà Men-Duri Ellemunter (pbd) da Scuol sün Facebook, ch’el as metta a disposiziun eir pel seguond scrutin. Ad Ellemunter mancaivan 33 vuschs per gnir elet in dumengia sco grond cusglier dal circul Suot Tasna. Dals tschinch candidats pels trais sezs, han ragiunt be Aita Zanetti (pbd) da Sent e Duosch Fadri Felix (pld) da Scuol la majorità absoluta. Uschè cha per occupar il terz sez ha lö ün seguond scrutin als 1. lügl. Men-Duri Ellemunter ha ingrazchà via social-media per las vuschs ed ha rovà eir pel sustegn pel seguond scrutin. «Mincha vusch quinta», ha scrit il vice-capo cumünal actual da Scuol e fin uossa eir suppleant dal Grond cussagl.

In marcurdi a bunura s’ha fat dudir eir il cuntracandidat Michael Roth (pld) da Guarda. Cun üna comunicaziun da pressa infuormescha il parti liberaldemocrat regiunal cha Michael Roth candidescha eir pel seguond scrutin. Cha sco directer da las Ouvras Electricas d’Engiadina e commember da la cumischiun sindicatoria dal cumün da Scuol voul el s’ingaschar in Grischun per soluziuns da qualità. Roth vaiva ragiunt i’l prüm scrutin 323 vuschs, 59 vuschs damain co Men-Duri Ellemunter (pbd).

Dischilus dal resultat da 212 vuschs es stat il terz candidat Urs Domenig (pps) da Sent. Cha perquai as retira’l da la candidatura e nu’s metta plü a disposiziun pel seguond scrutin. Quai conferma Reto Crüzer, president dal pps Engiadina Bassa/Val Müstair. Urs Domenig svess es pel mumaint in vacanzas e na ragiundschibel. Uschè chi restan am duos candidats per l’ultim sez dal circul Suot Tasna i’l Parlamaint a Cuoira. Il seguond scrutin ha lö als 1. lügl. A disposiziun as mettan in quel cas Men-Duri Ellemunter (pbd) da Scuol e Michael Roth (pld) da Guarda.

Text: Nicolo Bass