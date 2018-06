Auto landete auf dem Dach

Die 74-jährige Niederländerin beabsichtigte am Freitag von S-chanf zum Parkplatz am Eingang ins Val Trupchun zu gelangen. Kurz nach der Zufahrt zum ersten Parkplatz kam die Frau um 9.30 Uhr mit dem Auto rechts neben den Fahrbahnrand und kollidierte mit einem grösseren Stein. Dabei wurde das Fahrzeug angehoben und kippte seitlich auf das Dach. Anwesende Drittpersonen betreuten die Frau in ihrer misslichen Lage bis zum Eintreffen und die Befreiung durch die Strassenrettung. Anschliessend wurde die Leichtverletzte mit der Ambulanz der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan gefahren.