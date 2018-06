Bericht zu Schulsportlagern

Hintergrund für den Vorstoss des BDP-Nationalrates aus Cinuos-chel ist der Entscheid des Bundesgerichtes zum Volksschulgesetz des Kantons Thurgau von Ende 2017, die Kostenbeteiligung von Eltern an obligatorischen Exkursionen und Lagern alleine auf die Verpflegungskosten zu beschränken. Campell befürchtet, dass als Folge dieses Entscheides in Zukunft die Schulen deutlich weniger solche Lager durchführen – insbesondere zum Nachteil der Berggebiete. Bisher durften im Kanton Thurgau von den Eltern maximal 200 Franken für eine obligatorische Lagerwoche und 300 Franken für ein Schneesportlager verlangt werden. In Zukunft sind es noch 80 Franken.

Autor und Foto: Reto Stifel