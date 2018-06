Brasilien machts!

Wenn ich mir die Liste der Fussball-Weltmeister auf Wikipedia ansehe, so ist zu erkennen, dass Deutschland etwa alle 20 Jahre gewinnt. Einmal 1954, gefolgt von 1974 und 1990 und schliesslich 2014. Ziehe ich dieses Spiel weiter – und das muss ich, weil ich von Fussball nicht allzu viel verstehe, holt sich Deutschland frühestens 2034 wieder den Weltmeistertitel. Die Frage bleibt, wer wohl in diesem Jahr Weltmeister werden wird. An der WM 2010 in Südafrika hat die Schweiz in der Gruppenphase gegen Spanien gewonnen, den späteren Weltmeister. Meine These lautet deshalb wie folgt: Wenn die Schweiz in der Gruppenphase gegen ihren stärksten Gegner Brasilien gewinnt, wird Brasilien Weltmeister. Die Schweiz könnte dann einmal mehr von sich behaupten, den Weltmeister geschlagen zu haben. Andererseits, wer weiss, vielleicht wird ja ein grosser Traum für Behrami, Xhaka, Rodriquez, Sommer, Schär – und wie sie alle heissen – wahr, und die kleine Schweiz holt sich den Turniersieg in Russland bei ihrer elften Teilnahme.

Weltmeister:Brasilien

Schweiz: Out im Halbfinal

Evelyn Priscilla Brunner