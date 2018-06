Der grosse Umbruch bleibt aus

Kein Stein werde auf dem anderen bleiben, war im Vorfeld zu den Bündner Regierungsratswahlen zu lesen. Dies, nachdem die Weko Bauabspra‧chen im Unterengadin öffentlich gemacht und in der Folge der «Baukartellskandal» zum dominierenden Thema wurde. Die Realität sieht nach dem Wahlsonntag anders aus. Die Bündner Regierung besteht weiterhin aus vier bürgerlichen Vertretern und einem SP-Mann. Ob nun eine der Mitte-Parteien, CVP oder BDP, zwei Regierungsmandate besetzt, ist einerlei.

Auch ein von vielen erhoffter WahlCoup sieht anders aus: Darüber könnte man schreiben, wenn der parteilose Linard Bardill den Einzug ins Parla‧ment geschafft hätte. Ihm gelang lediglich ein Achtungserfolg. Die Empörung rund um die Bauabsprachen bei der Bündner Bevölkerung war doch zu wenig gross, um Bardill auf einer Protestwelle ins Graue Haus zu spülen. Ganz bitter könnte es für die BDP werden. Sollte sie den Regierungssitz bei einer Nachzählung verlieren, wäre das für die Partei ein Debakel.

Zu denken geben muss die tiefe Stimmbeteiligung: Knapp zwei Drittel der Wähler haben nicht am Urnengang teilgenommen. Trotz Omniprä‧senz der Parteien auf den verschie‧densten Werbekanälen und trotz umfassender Vorberichterstattung in den Bündner Medien. Das muss zu denken geben, kann aber begründet werden. In 15 von 39 Kreisen war es eine Wahl ohne Auswahl: Es kandi‧dierten gerade so viele Personen wie Sitze zu vergeben waren. Und das wiederum hängt mit dem im Kanton Graubünden nach wie vor praktizierten Majorz-Wahlverfahren zusammen: Weil im Gegensatz zum Proporz nicht Parteienstimmen gewonnen werden müssen, ist kein Anreiz da, möglichst viele Kandidaten aufzustellen. Ein weiterer Grund für die tiefe Beteiligung dürfte sein, dass dieses Mal keine zugkräftigen nationalen Vorlagen zur Abstimmung gelangten.

Fazit: Etliche Steine sind auf den anderen geblieben: In der Bündner Politiklandschaft herrscht Kontinuität. Und das ist nicht schlecht.

Autor: Reto Stifel

Foto: Jon Duschletta