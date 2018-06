Die deutsche Elf

Bei jeder Fussball-WM und -EM sind wir Schweizer uns einig: Wir wollen auf keinen Fall, dass Deutschland Weltmeister wird. Das war bisher auch bei mir der Fall. In diesem Jahr hat diese Abneigung jedoch noch einen weiteren Grund. Denn seit mein Freund – aufgewachsen in Deutschland, aber schon viele Jahre in der Schweiz – sich vor einigen Wochen bei der Eishockey-WM in Dänemark amüsierte, als die Schweizer das Finale erreicht hatten, habe ich beschlossen, bei der Fussball-WM 2018 für jedes Team zu sein, das gegen das deutsche Team spielt. Also für Mexiko, Schweden und Südkorea. Doch in der Zwischenzeit denke ich darüber doch noch einmal nach. Nicht, dass bei uns zu Hause während vier Wochen der Haussegen schief hinge. Denn richtig gut spielen die Deutschen ja, das muss ich zugeben. Möglicherweise bleibt mir auch so nichts anderes übrig, als für Deutschland zu sein. Denn mein Freund hat vor einigen Tagen Fan-Shirts bestellt. Auch für mich. Von der deutschen Nationalmannschaft.

Weltmeister: Deutschland

Schweiz: Out im Achtelfinale

Mirjam Bruder