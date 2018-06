Drei Franken fünfzig

Logisch habe ich diese lapidare Summe schon oft ganz unbedacht für allerlei Mögliches ausgegeben, aber nur selten dümmer als kürzlich an einem Bahnhofsautomaten. Normalerweise kann ich plötzlich auftretenden, unbändigen Gelüsten – sagen wir relativ gut – die Stirn bieten. Nicht so in diesem Fall. Da steh ich vor dem Schaufenster, hab ganz schön viel Zeit, brauche ganz dringend etwas Salziges und lass meinen Blick kreisen: «Beef Jerky» – gesalzene, getrocknete Fleischstreifen. Perfekt!

Logisch überlege ich lange, wäge ab – «Geh irgendwo eine Pizza essen» gegen «Ach komm, mach schon». Ich erinnere mich plötzlich an die TV-Werbung und auch daran, dass ich kürzlich ein Coop-Rubbellos (Hauptpreis, Sie ahnen es) verächtlich wegschmiss. Die Münze fällt klirrend in den Automatenbauch – Mann muss sich ja schliesslich entscheiden. Ich klaube das Päckchen aus dem Automaten und erschrecke. Das ist ja leer und auch viel kleiner, als es durchs Glas hindurchschien, denke ich spontan. Ein Blick aufs Kleingedruckte auf der Rückseite gibt mir recht – Inhalt: mickrige 25 Gramm! Aufgerechnet ergibt das einen Kilopreis von sagenhaften 140 Franken. Super, denke ich, dafür hättest du sechs Freunde zum Pizzaschmaus einladen können – Dummkopf!

Die Fleischstücke machen dem Produktionsprozess des Trocknens übrigens alle Ehre, sind zäh und undefinierbar gewürzt. Hergestellt sind sie in Brasilien, vertrieben werden sie über Deutschland. Mitten in den Fleischkrümmeln entdecke ich ein weissblaues Etwas. Oh, ein Zahnstocher, das ist aber wieder eine sinnvolle, gute Idee. Aber nein, das Teil entpuppt sich als «Sauerstoff-Absorbationsbeutel» und darf nicht gegessen werden. Wenigstens wiegt es nichts.

Einmal mehr komme ich zum Schluss, dass eigentlich alle Hersteller eines x-beliebigen Produkts per Gesetz dazu verpflichtet werden müssten, ihr Produkt zuerst selbst drei Wochen zu testen, bevor sie es auf den Markt bringen dürfen. Wetten, viele Supermarktregale wären plötzlich richtig überschaubar. Mensch, mach ruhig Fehler, aber bitte nur einmal den gleichen.

