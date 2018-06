Dunkle Wolken über der Signalbahn

«Signalbahn: Nach 15 Jahren endlich am Ziel?», hat die EP/PL in ihrer Ausgabe vom 10. April getitelt. Grund dafür war, dass die Engadin St. Moritz Mountains AG (EMM AG) nach einem aufwändigen Verfahren vom Bundesamt für Verkehr die Plangenehmigung, also die «Baubewilligung» erhalten hat. «Nein», muss heute auf die Frage von damals geantwortet werden. Innerhalb der ordentlichen Frist sind drei Einsprachen gegen diese Plangenehmigung eingegangen. «Neue Begründungen für die Einsprachen gibt es keine, trotzdem muss das Ganze neu aufgerollt werden», sagt Markus Meili, Geschäftsführer der ESM AG. Er rechnet damit, dass die neue Signalbahn nun frühestens in fünf Jahren in Betrieb gehen kann, nach rund 17-jähriger Planungs- und Bauphase.

Autor: Reto Stifel