Ein begehrtes Grundstück

Zu behaupten, die Abwasserreinigungsanlage (ARA) ist ein Celeriner Wahrzeichen, wäre etwas vermessen. Fakt aber ist: Die Betonhochbauten prägen seit Anfang der 1970er-Jahre das Dorfbild von Celerina. Doch damit ist bald Schluss: In drei Jahren wird in S-chanf eine neue, regionale Gross-ARA eröffnet, und spätestens dann braucht es die Anlage in Celerina nicht mehr. Schon heute stellt sich die Frage, was mit dem Gelände dereinst passieren soll. Und diese Frage ist nicht ganz ohne Zündstoff. Denn es gibt Begehrlichkeiten: Für eine neue Eishalle beispielsweise, für den Werkhof der Gemeinde und des Forstamtes, für eine Fischzucht oder eine Grossgarage. Doch selbst wenn man dereinst zum Schluss käme, nach dem Rückbau der ARA das Gelände einfach zu begrünen und so zu belassen, gibt es im Vorfeld etliche Fragen zu klären.

Fakt ist: Das Land gehört heute dem Abwasserverband Oberengadin (AVO) mit den vier Gemeinden Samedan, Pontresina, Celerina und St. Moritz. Und: Das Land ist 1968 eingezont worden, mit der Zweckbindung, darauf eine Abwasserreinigungsanlage zu bauen. Weil sich das Gebiet vom Gefälle her optimal eignete, und weil das die Celeriner Stimmberechtigten so entschieden haben.

Wenn nun diese ARA zurückgebaut wird, kostet das relativ viel Geld. Und bezüglich der künftigen Nutzung tun sich viele Fragen auf respektive sind einige Hürden zu nehmen. Nicht zuletzt befindet sich das Gelände in einem BLN-Gebiet. Mehr Hintergrund zu diesem Thema gibt es in der EP/PL vom 23. Juni zu lesen.

Autor und Foto: Reto Stifel