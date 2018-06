Ein Verletzter bei Kollision in Le Prese

Ein neunzehnjähriger Autolenker aus der Region fuhr in Begleitung eines Kollegen in einem Fahrzeug in Richtung Brusio. In einer Linkskurve nach der Siedlung Le Prese kollidierte das Auto mit einem Mäuerchen und einer Strassenlaterne. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, während der Beifahrer Verletzungen an den Beinen davontrug. Die Ambulanz des Hospitals San Sisto von Poschiavo sowie die Kantonspolizei Graubünden standen im Rettungseinsatz. Das Unfallfahrzeug wurde total beschädigt.

Autor und Foto: Kantonspolizei