Exposiziun e giubileum da 30 ons

Da far ün’exposiziun in connex culla società da Musica Giuventüna Rom da la Val Müstair, es per Meinrad Meier bod ün dovair. El ha fundà la musica e tilla ha manada 30 ons. Cha schi nu’s fetscha nöglia, giajan eir las algordanzas a perder, manaja’l.