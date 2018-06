Fünf Murgänge bei Pontresina

Am Mittwoch kurz nach 17.00 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Murgang im Bereiche Montebello ein. Die aufgebotenen Kräfte stellten fest, dass während eines heftigen Gewitters in zeitlich kurzer Folge fünf Murgänge auf einem Abschnitt von zirka 500 Metern auf die Berninastrasse niedergegangen waren. Innerhalb dieser Abschnitte befanden sich drei Personenwagen. Auf der Zubringerstrasse Plauns waren weitere fünf Fahrzeuge und ein ausschliesslich mit dem Chauffeur besetzter Car blockiert. Ein Teil eines Murgangs breitete sich bis in den Zufahrtsbereich des dortigen Campingplatzes aus. Durch die Murgänge wurde die Einzäunung von Vieh beschädigt, welches sich anschliessend im Gebiet bewegte.

Einsatzkräfte und Aufräumarbeiten

Im Einsatz befanden sich gut ein Dutzend Angehörige der Feuerwehr Pontresina, Mitarbeitende der Gemeinde Pontresina, ein Team des Schweizerischen Grenzwachtkorps und vier Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden. Zwei Mitarbeiter des Amtes für Wald und Naturgefahren konnten nach einem Rekognoszierungsflug mit einem Helikopter Entwarnung geben. Die Aufräumarbeiten mit vier Lastwagen und einem Pneulader wurden durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden begleitet. Die Berninastrasse konnte in der Nacht auf Donnerstag kurz vor drei Uhr wieder freigegeben werden.