Fordere den Tatbeweis

In Sachen Fussball halte ich es mehr und mehr wie Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber: Ich kann kaum noch hinschauen. All die föhnfrisierten Gockel, die farbdekorierten Machos, die breitbeinig den Freistoss inszenieren, dem Gegner respektlos in die Beine grätschen, selbst aber bei jeder Berührung theatralisch hinfallen und heulen. Das ewige Foulen, Fluchen, Beleidigen. Die ewigen phantomschmerzverzerrten Gesichter und die leidigen Unschuldsmienen. Das Rumgespucke und vor allem, das nervige, unablässige Reklamieren.

Weil ich aber kein Spielverderber bin, werde auch ich mir die eine oder andere Partie anschauen. Ganz sicher das Finalspiel am 15. Juli, wenn die Schweiz gegen England um den Pot spielt. Dann nämlich können es Behrami & Co mir und dem Büne beweisen, dass nicht nur Eishockeyaner wahre Männer sind, sondern auch Schweizer Fussballer das Zeug zum Helden haben. Ob England, Brasilien, Deutschland oder Spanien, wenn die Schweizer das Finale gewinnen, dann ist mir egal, gegen wen.

Final: Schweiz – England 2:1 n.V

Jon Duschletta