Vor vier Jahren habe ich meine Karten auf Costa Rica gesetzt. Die Wettquote lag bei 2501:1. Was hätte ich mir alles leisten können, wäre Costa Rica wirklich Fussball-Weltmeister geworden. Mein Herz schlägt für die Aussenseiter bzw. für die Exoten. Gibt es aber diese Exoten überhaupt noch? Oder sind alle ausser Deutschland Aussenseiter? Nicht umsonst hiess es früher: Fussball ist, wenn 22 Spieler dem Ball nachrennen und Deutschland gewinnt.

Auf Costa Rica kann ich in diesem Jahr leider nicht setzen. Die Costa-Ricaner spielen nämlich in der Gruppe mit der Schweiz. Deshalb lautet mein Wetteinsatz: «All in» auf die Schweiz! Immerhin liegen die Schweizer auf der aktuellen Fussball-Weltrangliste auf Rang sechs. Die Eidgenossen spielen seit Jahren stark mit, ein richtiger Exploit ist für dieses Jahr budgetiert. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat es vorgemacht. Und auch Island hat an der EM vor zwei Jahren gezeigt, was mit Enthusiasmus und Euphorie möglich ist. Also: Hooopp Schwiiiiiz!

Weltmeister: Schweiz!

Nicolo Bass