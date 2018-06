Keine fixe Bergbahnenpreise mehr

Leserbriefe, Online-Kommentare und Rückmeldungen bei den Bergbahnen zeigen es: Die Tickepreise sind ein grosses Thema. Die Branche hat darauf reagiert und verschiedenste Preismodelle auf den Markt gebracht. Die Saisonkarte für 222 Franken in Saas Fee war nur der Anfang.

Einen anderen Weg gehen die Bergbahnen im Oberengadin. Am 1. September startet das Angebot «Snow-Deal». Ab diesem Datum ist es möglich, Tages- und Mehrtageskarten für die kommende Wintersaison online zu kaufen. Mit einem erheblichen Preisvorteil für den Gast: Wer sein Ticket bis spätestens 15 Tage vor der Einlösung erwirbt, erhält einen Rabatt von bis zu 30 Prozent – auch in der Hochsaison. Frühbucher werden also belohnt, Spontan-Wintersportler hingegen müssen unter Umständen tiefer in die Tasche greifen. So genau kann das heute noch nicht gesagt werden. Denn ein dynamisches Preismodell zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es keine statischen Preislisten mehr gibt. Der Preis richtet sich komplett nach Angebot und Nachfrage. Der «Snow-Deal» wurde von der Tourismusorganisation und den Bergbahnen gemeinsam entwickelt. Beide sind überzeugt, dass das neue Modell im Sinne der Gäste und der Bergbahnen ist. Die Infrastruktur soll über die ganze Saison besser ausgelastet werden. Hohe Frühbucherrabatte sollen letztlich auch zu Frequenzsteigerungen führen.

Mehr zu diesem Thema in der EP/PL vom 14. Juni

Autor: Reto Stifel