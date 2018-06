Kollision mit Verletzten

Ein 36-jähriger ungarischer Automobilist fuhr am Sonntag um 13.10 Uhr vom Camping kommend auf die Engadinerstrasse H27 in Richtung St. Moritz ein. Gleichzeitig nahte auf der H27 eine italienische Motorradfahrerin mit Sozia von Champfèr her. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer seitlichen Kollision. Die 38-jährige Motorradfahrerin zog sich beim anschliessenden Sturz eine Fraktur zu. Sie, sowie ihre leicht verletzte Sozia wurden von der Rettung Oberengadin in Spital Samedan überführt. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den genauen Unfallhergang.