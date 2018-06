Kollision zwischen Fahrrad und Personenwagen

Die Meldung der Kantonspolizei:

Am Dienstag kurz nach 18.00 Uhr wollte ein Fahrradfahrer von der Talstation der Bergbahnen Muottas Muragl kommend auf die Hauptstrasse H29 einfahren. Gleichzeitig fuhr ein Automobilist auf der H29 von Pontresina in Richtung Samedan. Dabei kam es zwischen den zwei Verkehrsteilnehmern zu einer seitlichen Kollision. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich am ungeschützten Kopf leicht. Mit der Rettung Oberengadin wurde der 59-Jährige ins Spital Samedan überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.