Las strasoras da la stà 2017 han dannagià eir la senda aint da la chavorgia da la Clemgia e desdrüt trais punts. Averta es ingon be la senda giò dal Plan da Funtanas sur la Clemgia e sü Avrona. Il cumün da Scuol voul far il pussibel per tilla pudair drivir darcheu.