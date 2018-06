Marokkooooooooooo!

Vor vier Jahren habe ich auf Kamerun getippt. Einfach so. Weil ich gerne auf Aussenseiter setze. Und weil mir die Landesflagge gefallen hat. Null Punkte, 1:9 Tore und das Out in der Gruppenphase: Mein fussballerischer Ruf war ruiniert, noch heute darf ich bei meinen Kollegen im Turnverein nur auf der Ersatzbank sitzen, wenn sie dem runden Leder nachrennen. Tiefer kann man nicht fallen. Darum volles Risiko: Marokko. Zugegeben, ein Tipp, der weniger auf mein Fussballfachwissen zurückzuführen ist (woher auch?) als auf meine Liebe zum Maghreb-Staat. Faszinierende Souks, der beste Minztee, das prächtige Atlasgebirge, wunderbare Menschen ... Ich weiss: Mit gutem Tee, netten Leuten und wuseligen Bazars gewinnt man keinen Blumentopf. Und schon gar keine Fussball-WM. Aber die Vorstellung ist zu verlockend: Nach 20 Jahren marschiert die Mannschaft bis ins Finale. Trifft auf die Schweiz. Und gewinnt – im Penaltyschiessen. Weil die Schweiz jedes Penaltyschiessen verliert. So einfach ist das.

Final: Marokko – Schweiz 4:3 n.P.

Reto Stifel