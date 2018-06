Na dann, bis nächstes Wochenende

«Passt, lieber Hansueli, nächstes Wochenende, am Samstag um halb Acht an der Bar», sage ich an diesem tristen Dienstagabend zu meinem ehemaligen Schulkollegen am anderen Ende der Strippe. «Ich freu mich, wir haben uns ja auch eine Ewigkeit nicht mehr gesehen», ergänze ich, grüsse und lege auf.

Samstagabend, kurz vor Acht, ich sitze schon vor dem zweiten Amber, schäkere etwas mit der Bedienung und greife dann doch zum Handy. «Hansueli, wo bleibst du?», frage ich leicht ungeduldig und schon fast nicht mehr durstig. «Wieso?», höre ich ihn leise antworten, «ich bin an einem Chorkonzert.» Ich nippe am Glas und erinnere ihn an unsere Abmachung. «Wir haben ja erst nächstes Wochenende abgemacht», flüstert er, «nicht dieses». «Dieses Wochenende war aber am Dienstag das für mich nächste», entgegnete ich leicht verwirrt. «Siehst du», sagt Hansueli, «dann haben wir für nächstes Wochenende ja auch schon unser Gesprächsthema», lacht, und legt auf. Nächstes?

Der Rätoromane scheint ein pragmatischer Zeitgenosse zu sein: Mit «la prossma fin d’eivna» meint er klar und unumstösslich das nächstfolgende Wochenende. Was ja auch logisch ist, liebe Kolleginnen und Kollegen deutscher Sprache. Da wird nicht unnötigerweise unterschieden, wann denn nun «dieses» oder «nächstes» Wochenende ist: Ob ich es am Montag, Mittwoch oder Freitag ausspreche – der folgende Samstag ist für mich der nächste Samstag, fertig, Punkt. Aber nein, andernorts muss alles viel komplizierter sein, und so wird der nächstfolgende Samstag zum «diesigen» und der – für mich dann schon übernächste Samstag – ist dann erst der «nächste».

Also, wann immer Sie einen Termin mit einem Nicht-Romanen vereinbaren, ob er dann Schweizer oder Deutscher ist, spielt keine Rolle, achten Sie stets darauf, das präzisierende und oftmals schlicht vernachlässigte Wort «Woche» anzufügen. Sonst warten Sie umsonst an der Bar. «Also, lieber Hansueli», schreibe ich in die SMS, «dann treffen wir uns halt am Samstag dieser Woche – nein, nicht dieser Woche, der nächsten – wieder hier an der Bar. Prost!»

Autor und Foto: Jon Duschletta

