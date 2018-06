Parolini definitiv gewählt

Die Mitteilung der Standeskanzlei Graubünden im Originalwortlaut:

Am 13. Juni 2018 ordnete die Bündner Regierung zu der am 10. Juni 2018 durchgeführten Regierungsratswahl bezüglich der Ergebnisse der Kandidaten Jon Domenic Parolini und Walter Schlegel eine Nachzählung an. Dies gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden, wonach von Amtes wegen eine Nachzählung zu erfolgen hat, wenn zwischen dem letzten gewählten und dem ersten nichtgewählten Kandidaten die Differenz weniger als 0,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmzettel beträgt.

Nach dem Vorliegen des Wahlmaterials aus allen 108 Bündner Gemeinden hat die Standeskanzlei Graubünden die Nachzählung im Auftrag der Regierung vom 13. bis 15. Juni in Chur durchgeführt. Die Nachzählung erfolgte in einem klar strukturierten und mit Kontrollen ausgestatteten Verfahren, das Gewähr für eine korrekte Durchführung bot. Die beiden betroffenen Kandidaten hatten die Möglichkeit selbst oder durch eine Vertretung, der Nachzählung beizuwohnen. Die durchgeführte Nachprüfung ergab folgendes kantonales Ergebnis:

- Jon Domenic Parolini: 15 867

- Walter Schlegel: 15 836