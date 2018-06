Projektwettbewerb «Du Lac» abgeschlossen

Mit dem Projekt «Esplanade» hat das siegreiche Team rund um die Architekturbüros Bob Gysin + Partner BGP in Zürich, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten in Samedan sowie ASP Landschaftsarchitekten aus Zürich und dem Ingenieurbüro Basler & Hofmann, ebenfalls aus Zürich, einen Vorschlag eingereicht, der das Beurteilungsgremium sowohl in betrieblicher als auch in architektonischer, städtebaulicher, ökonomischer und energetischer Sicht zu überzeugen vermochte. Das schreibt die Gemeinde St. Moritz in einer Medienmitteilung. Das Siegerprojekt wird zusammen mit den weiteren 13 eingereichten Arbeiten vom 20. bis 30. Juli in der Aula des Schulhauses Grevas öffentlich ausgestellt. (pd)