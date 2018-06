Rücktritt mit Nebengeräuschen

Der Rücktritt erfolgte nicht freiwillig. Der Gemeindevorstand war der Meinung, dass Anita Urfer als Präsidentin dieser Kommission befangen sei und sich für eines der eingereichten Konzepte für die Wiederbelebung der Reithalle persönlich eingesetzt habe. Urfer musste darum auf Entscheid ihrer Vorstandskollegen bei diesem Geschäft in den Ausstand treten. «Damit war ich als Vorsitztende der Reithallenkommission handlungsunfähig und habe mich entschieden, per sofort zurückzutreten», sagte sie am Donnerstag auf eine entsprechende Frage aus dem Gemeinderat. Sie betonte weiter, dass sie als Kommissionsvorsitzende stets im Interesse der Gemeinde gehandelt habe und keinerlei Eigeninteressen im Raum stehen würden: Weder eine Absicht auf finanzielle Mitbeteiligung noch auf eine Übernahme des Betriebes. Seitens des Vorstandes wurde am Donnerstag noch einmal betont, dass Anita Urfer nicht mehr unabhängig gewesen sei, das sie sich für ein Projekt engagiert habe, was auch schriftlich dokumentiert sei.

Autor: Reto Stifel