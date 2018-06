Raser verzeigt

Am Sonntag führte ein Team der Kantonspolizei Graubünden an diversen Orten des Hauptstrassennetzes im Oberengadin Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz vor 11 Uhr wurde auf der Malojastrasse H3 bei Sils im Engadin ein 27-jähriger italienischer Motorradfahrer mit 140 km/h netto gemessen. Am Nachmittag um 15.30 Uhr wurde ein 52-jähriger portugiesischer Motorradfahrer mit 155 km/h netto gemessen. Dieser fuhr auf der Berninastrasse H29.

Als Raser gilt, wer im konkreten Fall die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 und mehr km/h überschreitet. An beiden Örtlichkeiten gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h. Die Kantonspolizei Graubünden hat den Führerausweis des Italieners aberkannt und denjenigen des in der Schweiz wohnhaften Portugiesen abgenommen.