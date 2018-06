Sion mit St. Moritz?

1928 und 1948 fanden in St. Moritz olympische Winterspiele statt. Die bisher einzigen in der Schweiz. Mehrere Anläufe, den Grossanlass wieder ins eigene Land zu holen, scheiterten, letztmalig in Graubünden im Februar 2017. Nun also versucht es der Kanton Wallist mit der Kandidatur «Sion 2026», die mehrere Kantone in das Konzept mit einbezieht. Darunter auch Graubünden, welches den Olympia Bobrun St. Moritz - Celerina für Bob, Skeleton und Rodeln zur Verfügung stellen würde. Darum wird der Entscheid der Walliser Stimmberechtigen am nächsten Sonntag auch Auswirkungen auf das Oberengadin haben.

Bei einem Nein der Walliser zu einer finanziellen Beteiligung des Kantons in Höhe von 100 Millionen Franken an den olympischen Winterspielen 2026 ist die Sache vom Tisch, die Kandidatur würde gestoppt. Bei einem Ja wären weitere Hürden zu nehmen, bevor das Kandi‧da‧tur-Dossier am 11. Januar des nächsten Jahres eingereicht werden könnte und das Internationale Olympische Komitee im Oktober 2019 entscheidet.

Und bei einem Ja? Wie sähen die organisatorischen und finanziellen Folgen für den Kanton Graubünden respektive St. Moritz aus? Die EP/PL hat nachge‧fragt und festgestellt, dass zum heutigen Zeitpunkt noch einige Fragen offen sind. Mehr dazu in der EP/PL vom 5. Juni.