So geht das nicht!

Dass Celerina mit dem Hotel Misani einen Traditionsbetrieb verliert, ist seit letzten Herbst bekannt. Die Pfäffiker Simmen Group als neue Besitzerin will daraus ein Aparthotel mit zwölf bewirtschafteten Wohnungen machen.

Die Hotelschliessung hat im Dorf selber kaum Reaktionen ausgelöst. Wenn es darum geht, ein neues Hotelprojekt – notabene mit einheimischen Investoren – zu verhindern, lassen sich die Massen mobilisieren. So geschehen beim Hotelprojekt «Punt Schlattain» vor bald fünf Jahren. Das Ende eines Hotels hinterlässt Schulterzucken, im besten Fall eine gewisse Ohnmacht.

Zu hoffen ist, dass der «Fall Misani» aufrüttelt. Dass eine Baustelle vorübergehend stillgelegt werden muss, kann passieren. Nicht aber drei Wochen nach Start der Bauarbeiten und schon gar nicht, wenn mitten im Dorf eine Hotelruine hinterlassen wird.

Der Investor mag aus rein ökonomischer Sicht recht haben: Wenn die Finanzierung eine Projektes nicht mehr gesichert ist, muss er die Notbremse ziehen. Nur: Neben den Aktionärsinteressen gibt es gerade in diesem Fall auch ein hohes öffentliches Interesse – Celerina als Tourismusgemeinde kann sich kurz vor dem Start in die Sommersaison keine Bauruine im Zentrum leisten. Da ist es geradezu zynisch, wenn in den Verkaufsunterlagen mit dem «charmanten Nachbardorf von St. Moritz» für das Projekt geworben wird.

Dass die Gemeinde scharf interveniert, ist richtig. Wenn sie dabei von der Bevölkerung unterstützt würde, wäre das nicht falsch. Die Stimmen aus Celerina sollen in Pfäffikon gehört werden. Ein anderer Vorschlag: Am Montag ist Gemeindeversammlung. Wenn sich der Investor dort direkt den Fragen der Bürger stellen würde, wäre das zumindest ein positives Zeichen. Denn eines ist klar: So geht es nicht!

Autor und Foto: Reto Stifel

reto.stifel@engadinerpost.ch